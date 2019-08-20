القبض على 25 شخصا عقب إطلاق نار أمام مقهى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ماجدبورج (ألمانيا)

أصيب شخصان على الأقل في إطلاق نار أمام مقهى للشيشة في وسط مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا ليل أمس الأول.

وتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع. وشارك في هذه المهمة نحو 30 شرطيا مدججين بالسلاح.

Advertisements

وبحسب بيان للشرطة، فإن مجموعة من الأفراد قذفت أثاثا على رواد المقهى، ثم تطور الأمر إلى اشتباكات عنيفة تبادل فيها الطرفان إطلاق النار.

ولم يتضح بعد سبب الواقعة.

وسيطرت الشرطة على الوضع، وطوقت مكان الواقعة على نطاق واسع، وقبضت على نحو 25 شخصا.وذكرت أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابات التي وقعت نتاج طلقات نارية أم لا.