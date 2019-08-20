هل التبرع بالدم يكون خطرا في يوم صيف حار؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

حر الصيف والتبرع بالدم لا يتماشيان معا بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يخشون من أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تعرضهم للشعور بالدوار بعد التبرع بالدم.

ولكن خبراء الطب يقولون إنه لا يوجد خطر متزايد طالما أن المتبرع يشرب ما يكفي من السوائل، وأن أغلب الأشخاص بإمكانهم تدبر مسألة الحرارة بعد التبرع بالدم.

وفي الحقيقة جراء هذا الخوف الشديد من التبرع بالدم في الأيام الحارة، فإن أشهر الصيف هي وقت مناسب لزيارة المستوصف. إذ يقول خبراء نقل الدم في «الجمعية الألمانية لطب نقل الدم» إن مخزون الدم في المستشفيات وأجهزة الإنقاذ يتراجع تماما خلال عطلات الصيف.