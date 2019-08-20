لا تعاقب طفلك بمهمة ثقيلة على النفس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينبغي على الآباء أن يشجعوا أطفالهم على المشاركة في الأعمال المنزلية، مع مراعاة عدم تكليفهم بالمهام «الثقيلة على النفس».وتوصي المجلة الألمانية «إلترن فاميلي» ألا يطلب الآباء من الأطفال حمل كيس القمامة كريه الرائحة وإلقاءه في صندوق النفايات لأنهم سيدركون أنه يتم طلب ذلك منهم لأن الآباء لا يريدون فعل ذلك.

ومن الجيد ألا يتم استخدام المهام المنزلية كنوع من العقاب، فالأطفال الذين سيعاقبون بمهمة مملة أو ثقيلة على النفس سيرون ذلك نوعا من القسوة.