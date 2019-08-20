السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
لم يسمع لي دوك هي صيحات الجماهير بعد فوزه في بطولة وينستون سالم، وهو الفوز الذي حفر اسم اللاعب الكوري الجنوبي في سجلات التاريخ، بعد أصبح أول لاعب أصم يحقق الفوز في إحدى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.
ونقلت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن دوك هي (21 عاما) قوله بعد الفوز على السويسري هنري لاكسونين في الدور الأول من البطولة أمس الأول «الناس استهزأت يإعاقتي، قالوا لي أنني لا ينبغي علي اللعب».
كانت هذه تفاصيل خبر لي أول أصم يفوز ببطولات التنس الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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