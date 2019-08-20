لي أول أصم يفوز ببطولات التنس الرسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

لم يسمع لي دوك هي صيحات الجماهير بعد فوزه في بطولة وينستون سالم، وهو الفوز الذي حفر اسم اللاعب الكوري الجنوبي في سجلات التاريخ، بعد أصبح أول لاعب أصم يحقق الفوز في إحدى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ونقلت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عن دوك هي (21 عاما) قوله بعد الفوز على السويسري هنري لاكسونين في الدور الأول من البطولة أمس الأول «الناس استهزأت يإعاقتي، قالوا لي أنني لا ينبغي علي اللعب».