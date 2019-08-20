السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات الجديدة في لائحة المسابقات، حيث جاء أبرزها إلغاء ملحق الصعود والهبوط بعد استمراره في الموسمين الماضيين. Advertisements أبرز التعديلات المادة ( 3) اختصاصات لجنة المسابقات تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

إعادة جداول المسابقات والمباريات التي تنظمها

المادة ( 15 ) الإجراءات الفنية في المباريات الرسمية

مقاعد البدلاء للفريق المستضيف على يسار المنصة ما لم يتق الفريقان على غير ذلك

نسبة جماهير الضيف 30 %، فيما تكون النسبة 50 % للفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي كأس الهيئة العامة للرياضة (السوبر) ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك المادة (47) الصعود والهبوط دوري المحترفين: تهبط ثلاثة فرق إلى الدرجة الأدنى

دوري الدرجة الأولى: تصعد ثلاثة فرق إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتهبط أربعة فرق إلى الدرجة الأدنى.



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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط 3 فرق مباشرة من دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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