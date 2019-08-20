تويتر وفيس بوك تتهمان الصين بالتلاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتهمت شركتا «تويتر» و»فيس بوك» الحكومة الصينية بإدارة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وأنها تستفيد من منصات التواصل الاجتماعي المحظورة في البر الرئيسي.

وذكرت شركة تويتر أنها أوقفت 936 حسابا تعمل من الصين، قائلة إن تلك الحسابات تعد جزءا من حملة تمارسها الدولة في محاولة «لزرع الانقسام السياسي في هونج كونج».

وأضافت الشركة في بيان «هذه الحسابات تحاول عمدا وبشكل محدد زرع الانقسام السياسي في هونج كونج، بما في ذلك تقويض الشرعية والمواقف السياسية للحركة الاحتجاجية على الأرض».