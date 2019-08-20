اختفاء دبلوماسي بريطاني في هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن أعربت بريطانيا أمس، عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد باختفاء أحد أفراد قنصليتها في هونج كونج في البر الرئيس الصيني، وربما تم احتجازه. وأفادت وسائل إعلام محلية في هونج كونج بأن سيمون تشينج مان- كيت، زار الصين في مهمة تجارية، ويعد في عداد المفقودين منذ الثامن من أغسطس الحالي. وذكرت صحيفة «هونج كونج فري بريس»، أن تشينج هو مسؤول معني بالتجارة والاستثمار في قسم التنمية الإسكتلندية الدولية بالقنصلية. وقالت صديقة تشينج التايوانية إن آخر رسالة منه قد تم إرسالها بينما كان يقترب من الحدود في قطار فائق السرعة. ويشار إلى أنه مقيم بصورة دائمة في هونج كونج، وقد درس في تايوان وبريطانيا قبل أن يعود إلى هونج كونج.



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