13.6 مليونا لأعمال تصميم مشروع بوابة مدينة المعرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عقد أعمال التصاميم لمشروع بوابة المدينة مع شركة IBI الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية التي تخدم المحطات وتكمل عناصرها التطويرية بقيمة 13.59 مليون ريال.

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وأفادت الشركة في بيان على موقع «تداول» بأن مدة العقد 42 أسبوعا، ويشمل القيام بأعمال التصاميم الهندسية للمشروع على مرحلتين، تشمل المرحة الأولى دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية. كما تشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات، وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

وذكرت أنه من المخطط قيام الاستشاري بالاستخدام الفعال للمساحات المتاحة لكامل الأرض المخصصة للمشروع البالغة مساحتها حوالي 37 ألف متر مربع لتفي بالمكونات المستهدفة للمشروع والتي تضم مكونات رئيسة ثلاثة في المرحلة الأولى حيث يضم المكون الأول فندقا وشققا فندقية بـ300 وحدة، ويوجد مكون ثان عبارة عن أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بمساحة تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع، ومكون ثالث عبارة عن مواقف حافلات بحيث تراعي التصاميم ربط هذه المكونات مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن التصاميم تعمل على تحقيق تكامل قطاعات الضيافة والأسواق والنقل باعتبارها عنصرا لنجاح المشروع بوصفه أول مشروع تطوير يرتبط بمحطة قطار على مستوى المملكة وتعزيز جدواه الاقتصادية والفائدة المستهدفة منه لمقابلة حاجة أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين المتزايدة ضمن الخطط التنموية بالمدينة المنورة كما تراعي التصاميم التناسق والانسجام مع المشاريع التطويرية الأخرى بمدينة المعرفة، وخصوصا المجاورة لمحطة القطار.