عمل الرياض يستقبل 5335 ملف حماية أجور خلال 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 5335 معاملة حماية أجور خلال 6 أشهر.

ويرصد برنامج «حماية الأجور» عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وأوضح مدير المكتب عبدالكريم عسيري أنه في حال تأخر رفع الملف شهرا أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة، والمخالفة بحسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستحيل الوزارة المنشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال الموظفين.