السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن توفر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، داعيا الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقا لتخصصاتهم.
وأسهم البرنامج في تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.
ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج «تمهير»، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج.
برنامج تمهير:
- يوفر 4608 فرص تدريبية
- حملة البكالوريوس فأعلى
- مكافأة مالية 3 آلاف ريال شهريا
- تأمين ضد مخاطر العمل
- شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج
كانت هذه تفاصيل خبر 4608 فرص تدريبية لخريجي الجامعات ضمن «تمهير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.