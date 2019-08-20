القصيم تقضي على سوسة النخيل بنهاية عام 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع البشرى للمزارعين، بالإعلان عن القضاء على سوسة النخيل بالقصيم بالكامل بنهاية عام 2020.

وبين أن ذلك يأتي كثمرة لتوجيه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل الذي أمر بتأسيس لجنة عليا قبل ثلاثة أعوام برئاسته وعضوية عدد من الجهات المعنية وكبار المزارعين، وهي الأولى من نوعها في المملكة، حيث رسمت خارطة طريق وحددت الهدف وهو القضاء على هذه الآفة التي كادت تفتك بالنخيل الذي وضعت المملكة منتجاته كأحد أهداف رؤيتها في 2030 بزيادة تصديرها إلى دول العالم.

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وعبر الصوينع خلال زيارته لمهرجان تمور بريدة عن إعجابه بالتقدم الملموس للمهرجان عاما بعد آخر، إذ لم يعد يخص المنطقة فحسب، بل ارتقى إلى مستوى الوطن حتى قل نظيره على مستوى العالم.

وأكد دور فرع الوزارة بالمنطقة مع المزارعين، حيث يبدأ من المزرعة بالتوجيه والدعم والتدريب، لافتا إلى أنهم وبطلب من المشرف العام على مهرجان تمور بريدة الدكتور خالد النقيدان، وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، أتاحوا للمزارعين والتجار الحصول على شهادة تصدير من داخل أروقة مهرجان التمور، وهو من الخدمات التكاملية التي يوفرها المهرجان تسهيلا للتجار والمشترين.

إلى ذلك، شاركت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري في مهرجان بريدة للتمور الذي يقام حاليا في مقر مدينة التمور بمدينة بريدة، وذلك بمعرض عن النخلة يستمر 35 يوما ابتداء من الشهر الحالي.

ويضم معرض النخلة جناحا كاملا عن الجامعة والنخلة، يوضح اهتمام الجامعة بهذه الشجرة المباركة، ويشرح أهم إنجازات الجامعة في خدمة النخلة، من حيث اهتمامها بالدراسات والبحوث العملية المتعلقة بها، وكذلك تأليف الكتب والنشرات الإرشادية عن النخلة، إضافة إلى إقامة الندوات والمؤتمرات الدولية المهتمة في النخلة، كما يعرض لمشاركات الجامعة في المعارض والمهرجانات المحلية والدولية التي تعرف بها.