العثور على فتاة عسير المفقودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها عثرت الجهات الأمنية بمنطقة عسير على الفتاة المفقودة بعد 10 ساعات قضتها بعيدا عن أسرتها. وأوضح المتحدث باسم فريق ساعد الإغاثي التطوعي خالد الحماد أنهم تلقوا بلاغا عن الفتاة المفقودة عند الـ10 مساء الاثنين، وعلى الفور تحركت الفرق لتمشيط أكثر من موقع بمشاركة فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية بالمنطقة، مشيرا إلى أن عمليات البحث الراجلة استمرت لمدة تجاوزت 10 ساعات لحين العثور عليها من قبل الجهات الأمنية واستكمال الإجراءات اللازمة.



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