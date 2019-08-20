، "الجوازات": السماح للنساء البالغات من العمر ٢١ عامًا فأكثر بالسفر دون الحاجة لتصريح ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت تمكين الأم الحاضنة من استخراج جواز سفر لطفلها والسفر به

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم (م/ 134)، وتاريخ 1440/ 11/ 27هـ، بدأت الجوازات باستقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من العمر (21) عامًا فأكثر لإصدار أو تجديد جوازات السفر، والسفر خارج السعودية دون الحاجة لتصريح.

وأضافت: "تم تمكين الأم الحاضنة من إصدار جواز سفر للطفل المحضون، والسفر به، أو التصريح له بذلك".