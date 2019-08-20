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دشَّن صالح بن سعد المؤنس، مدير الشؤون الصحية بالطائف، الحملة التعريفية بمهام إدارة المراجعة الداخلية، ودورها في تصحيح أية ملاحظات في المراكز الصحية أو المستشفيات أو الإدارات الصحية المختلفة، وذلك في مقر المركز الصحي بسوق عكاظ في بادرة متميزة على مستوى القطاعات الحكومية بالسعودية.
وصرح عبدالرحمن الغامدي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمديرية، بأن صحة الطائف -بتوجيه من مديرها- حرصت على فتح قناة تواصل مع الجمهور، والتفاعل معهم بشكل مباشر لمعرفة الصعوبات التي قد تواجههم، وكذلك الاقتراحات والأفكار التي قد تسهم في تطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من منسوبي صحة الطائف كافة.
وقال "الغامدي": سيتم استهداف زوار سوق عكاظ بفريق عمل؛ وذلك باعتبار السوق يشهد كثافة عددية كبيرة من الزوار؛ وبالتالي الاستفادة من الزوار الكرام، وإشراكهم في تطوير الخدمات. لافتًا إلى أن الحملة ستنعكس بالإيجاب على الخدمات المختلفة من خلال الآراء والأفكار التي سيتم جمعها من المستفيدين من الخدمات الصحية المختلفة.
يُشار إلى أن "صحة الطائف" لها مشاركات في مختلف المناسبات للتعريف بالخدمات التي تقدمها عبر مرافقها الصحية المختلفة من مراكز صحية ومستشفيات ومراكز متخصصة.
"صحة الطائف" تطلق حملة للتعريف بمفهوم "المراجعة الداخلية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-20
دشَّن صالح بن سعد المؤنس، مدير الشؤون الصحية بالطائف، الحملة التعريفية بمهام إدارة المراجعة الداخلية، ودورها في تصحيح أية ملاحظات في المراكز الصحية أو المستشفيات أو الإدارات الصحية المختلفة، وذلك في مقر المركز الصحي بسوق عكاظ في بادرة متميزة على مستوى القطاعات الحكومية بالسعودية.
وصرح عبدالرحمن الغامدي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمديرية، بأن صحة الطائف -بتوجيه من مديرها- حرصت على فتح قناة تواصل مع الجمهور، والتفاعل معهم بشكل مباشر لمعرفة الصعوبات التي قد تواجههم، وكذلك الاقتراحات والأفكار التي قد تسهم في تطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من منسوبي صحة الطائف كافة.
وقال "الغامدي": سيتم استهداف زوار سوق عكاظ بفريق عمل؛ وذلك باعتبار السوق يشهد كثافة عددية كبيرة من الزوار؛ وبالتالي الاستفادة من الزوار الكرام، وإشراكهم في تطوير الخدمات. لافتًا إلى أن الحملة ستنعكس بالإيجاب على الخدمات المختلفة من خلال الآراء والأفكار التي سيتم جمعها من المستفيدين من الخدمات الصحية المختلفة.
يُشار إلى أن "صحة الطائف" لها مشاركات في مختلف المناسبات للتعريف بالخدمات التي تقدمها عبر مرافقها الصحية المختلفة من مراكز صحية ومستشفيات ومراكز متخصصة.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
09:11 PM
تسعى لتصحيح أية ملاحظات بالمراكز الصحية والمستشفيات
دشَّن صالح بن سعد المؤنس، مدير الشؤون الصحية بالطائف، الحملة التعريفية بمهام إدارة المراجعة الداخلية، ودورها في تصحيح أية ملاحظات في المراكز الصحية أو المستشفيات أو الإدارات الصحية المختلفة، وذلك في مقر المركز الصحي بسوق عكاظ في بادرة متميزة على مستوى القطاعات الحكومية بالسعودية.
وصرح عبدالرحمن الغامدي، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمديرية، بأن صحة الطائف -بتوجيه من مديرها- حرصت على فتح قناة تواصل مع الجمهور، والتفاعل معهم بشكل مباشر لمعرفة الصعوبات التي قد تواجههم، وكذلك الاقتراحات والأفكار التي قد تسهم في تطوير الأداء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من منسوبي صحة الطائف كافة.
وقال "الغامدي": سيتم استهداف زوار سوق عكاظ بفريق عمل؛ وذلك باعتبار السوق يشهد كثافة عددية كبيرة من الزوار؛ وبالتالي الاستفادة من الزوار الكرام، وإشراكهم في تطوير الخدمات. لافتًا إلى أن الحملة ستنعكس بالإيجاب على الخدمات المختلفة من خلال الآراء والأفكار التي سيتم جمعها من المستفيدين من الخدمات الصحية المختلفة.
يُشار إلى أن "صحة الطائف" لها مشاركات في مختلف المناسبات للتعريف بالخدمات التي تقدمها عبر مرافقها الصحية المختلفة من مراكز صحية ومستشفيات ومراكز متخصصة.
، "صحة الطائف" تطلق حملة للتعريف بمفهوم "المراجعة الداخلية" ،
المصدر : الخليج 365
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