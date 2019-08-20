محمد بن مسعود - الدمام - كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، أبرز التعديلات على اللائحة. وجاءت أبرز التعديلات إلغاء ملحق الصعود والهبوط، حيث تقرر هبوط ثلاثة فرق بشكل مباشر من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى. وفيما يتعلق بدوري الأولى يصعد ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز فيما يهبط أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية. وأعلنت اللجنة أن اختصاصاتها تنحصر في تنظيم وإدارة المسابقات باستثناء بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. المسابقات: إلغاء ملحق الصعود.. 3 فرق يهبطون لدوري الأولى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-20 كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، أبرز التعديلات على اللائحة. وجاءت أبرز التعديلات إلغاء ملحق الصعود والهبوط، حيث تقرر هبوط ثلاثة فرق بشكل مباشر من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى. وفيما يتعلق بدوري الأولى يصعد ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز فيما يهبط أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية. Advertisements وأعلنت اللجنة أن اختصاصاتها تنحصر في تنظيم وإدارة المسابقات باستثناء بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. 20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 09:14 PM كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة نعيم البكر، أبرز التعديلات على اللائحة. وجاءت أبرز التعديلات إلغاء ملحق الصعود والهبوط، حيث تقرر هبوط ثلاثة فرق بشكل مباشر من الدوري السعودي للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى. وفيما يتعلق بدوري الأولى يصعد ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز فيما يهبط أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية. وأعلنت اللجنة أن اختصاصاتها تنحصر في تنظيم وإدارة المسابقات باستثناء بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. ، المسابقات: إلغاء ملحق الصعود.. 3 فرق يهبطون لدوري الأولى ،

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