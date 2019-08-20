، فريق "التايقرز" يتوج بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية بالرياض ،

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توَّج اللاعبان فيصل سيف وتركي الصويلح، ممثلا فريق "التايقرز"، بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية، والتي نظمتها أكاديمية نجوم الملكي على ملاعب شبه الجزيرة، بحضور رئيس الأكاديمية سطام الجبر "أبو هيا"، وكلٍ من : معن الحديثي، وأنس الراجحي، وعبدالرحمن المزيرعي، وفراس السلطان، وبدر المسلم، وفارس النفيسة.
وتفصيلاً، انتهت المباراة النهائية، التي جمعت فريقي التايقرز والموج الأزرق على ملاعب شبه الجزيرة بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق التايقرز بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة (3/3) في الأشواط الأصلية من المباراة، بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات.
وأدار المباراة تحكيميًا: ذياب الشمري ساحة، وساعده كلٌ من سالم الشمري وغالي الخليفة، حيث نجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.
ووجد عبد الله مبارك السبيعي "سناب حواري الشرق" لتغطية الحدث الكبير، والمعلق أنور سالمين "أبو نمر".
وتم تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة، وتم خلال التتويج تكريم اللاعب سلطان الشمري الذي حصل على هداف البطولة، وحصل على أفضل لاعب واعد محمد القصير، وحصل عبدالرحمن الفؤاد على أفضل حارس بالبطولة.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 09:23 PM
فاز "الشمري" بالهداف و"القصير" أفضل لاعب و"الفؤاد" أفضل حارسفريق "التايقرز" يتوج بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية بالرياض
توَّج اللاعبان فيصل سيف وتركي الصويلح، ممثلا فريق "التايقرز"، بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية، والتي نظمتها أكاديمية نجوم الملكي على ملاعب شبه الجزيرة، بحضور رئيس الأكاديمية سطام الجبر "أبو هيا"، وكلٍ من : معن الحديثي، وأنس الراجحي، وعبدالرحمن المزيرعي، وفراس السلطان، وبدر المسلم، وفارس النفيسة.
وتفصيلاً، انتهت المباراة النهائية، التي جمعت فريقي التايقرز والموج الأزرق على ملاعب شبه الجزيرة بمنطقة الرياض؛ بفوز فريق التايقرز بركلات الترجيح، بعد تعادلهما إيجابيًا بنتيجة (3/3) في الأشواط الأصلية من المباراة، بعد أن قدم الفريقان واحدة من أجمل المباريات.
وأدار المباراة تحكيميًا: ذياب الشمري ساحة، وساعده كلٌ من سالم الشمري وغالي الخليفة، حيث نجح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باقتدار.
ووجد عبد الله مبارك السبيعي "سناب حواري الشرق" لتغطية الحدث الكبير، والمعلق أنور سالمين "أبو نمر".
وتم تكريم الفريق الفائز بكأس البطولة، وتم خلال التتويج تكريم اللاعب سلطان الشمري الذي حصل على هداف البطولة، وحصل على أفضل لاعب واعد محمد القصير، وحصل عبدالرحمن الفؤاد على أفضل حارس بالبطولة.
، فريق "التايقرز" يتوج بكأس بطولة نجوم الملكي الداخلية بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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