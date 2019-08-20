خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب لشهر ذي الحجة 1440

يبحث الجمهور السعودي عن خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وتثعد مساعدة مقطوعة الضمان الإجتماعي أحد أهم الخدمات التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وقد اتخذت الدولة السعودية هذا القرار بدعم الأسر الأشد احتياجاً حتى يصمدوا أمام غلاء الأسعار الناتج عن كم الإجراءات الإقتصادية مؤخراً.

ولهذا نهتم بشدة فى موقعنا “عرب نيوز” بتوضيح خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بشكل مُفصل وخطوة بخطوة، فتابعونا إلى آخر المقال.

لماذا المساعدة المقطوعة

جميعنا يرى الكثير من الإجراءات الإقتصادية التى تتخذها المملكة العربية السعودية تطبيقاً لرؤية السعودية 2030 التى تهدف من خلالها المملكة أن تصبح أحد أكبر الدولة اللإقتصادية فى العالم، وللأسف قد تضر هذه الإصلاحات الكثير من الأسر بسبب رفع أسعار السلع والوقود، ولهذا جاء دور المساعدة المقطوعة للتخفيف من الأعباء الإقتصادية عن هذه الأسر.

Advertisements

موعد صرف المساعدة المقطوعة

صرح مسئول كبير داخل وزارة العمل والتنمية الإجتماعيةأنه قد تم إيداع مبلغ حوالي 199,992,451 ريالاُل مساعدة 15 ألف اسرة سعودية، وكل هذا حتى تقف الحكومة السعودية مع مواطنيها المستحقين للدعم حتى لا يتضرروا من إجراءات اقتصادية قد تكون قاسية عليهم، ويُمكنكم متابعة المساعدة المقطوعة عبر الدخول على الموقع الإلكترونى فى منتصف كل شهر هجري.

كيف تستعلم عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يسأل الكثير من الأخوة السعوديين من الأسر متوسطة الدخل عن كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ونحن نوضح لكم خطوات طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب كالتالي:

ويُمكنك الاستعلام أيضاً عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية من هنا.