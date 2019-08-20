شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين يخالف قرارات مجلس الأمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكتب الإرياني في تغريدات على "تويتر" أن التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين "ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

١-التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران واداته في اليمن #المليشيا_الحوثية، ليس مفاجئ، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

وأضاف، أن "الخطوة تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وأن توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها".

وأكد الوزير اليمني حق حكومته في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل "انتهاكا سافرا للأعراف الدولية".

معمر الإرياني✔@ERYANIM · ٢-هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية،وتوقيت اعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية ازمة اختطاف الناقلات النفطية وامن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد حالة العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه كسرها Advertisements — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019 ١-التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران واداته في اليمن #المليشيا_الحوثية، ليس مفاجئ، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019 ٢-هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية،وتوقيت اعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية ازمة اختطاف الناقلات النفطية وامن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد حالة العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه كسرها

معمر الإرياني✔@ERYANIM ٣-نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار 74 ٣-نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019 Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность

٣-نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 17, 2019

وطالب الإرياني، "المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار".

المصدر: تويتر الإرياني + وكالات