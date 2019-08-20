بالصور والفيديو: اعتداء مروع على شاب سعودي في ماليزيا والكشف عن جنسية الجاني

تعرض المواطن محمد الحريري الخبير في الطيران المدني لحادث اعتداء في ماليزيا من شخص يعتقد أنه من جنسية عربية ، حيث كان الحريري في رحلة سياحية مع أسرته عندما تعرض لاعتداء وحشي متج عنه إصابات بالغة وتم إسعافه من قبل الحاضرين للحادثة.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور للحادث ، فيما أكد مغردون أن الجاني لاذ بالفرار من موقع الحادث ، غير أن السلطات الماليزية ألقت القبض على المعتدي في زمن قياسي وجاري التحقيق معه ، وذكر النشطاء أن جنسيتها أردنية .

وعلى الفور انتشر هاشتاق #أردني_يعتدي_على_سعودي_في_ماليزيا ، على “تويتر” وندد النشطاء بالاعتداء على المواطن السعودي مطالبين بمعاقبة المعتدي .

هذا وتابعت السفارة السعودية في ماليزيا القضية واطمأنت على صحة المواطن ، وأكدت أسرة الحريري مطالبتها بمحاكمة المعتدي واخذ حقهم بتطبيق العقوبات النظامية تجاهه.