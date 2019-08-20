توجه لإزالة المواضئ بساحات الحرم المكي وتحويلها لمصليات

أفادت مصادر بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت إزالة المواضئ المكشوفة في ساحات المسجد الحرام، لاستغلال المساحة كأماكن للصلاة. وأوضحت المصادر وفقًا لصحيفة “مكة”، أنه سيتم إزالة المواضئ المكشوفة وصناديق الأمانة من الساحات الخارجية للمسجد الحرام والاستفادة من مواقعها كمصليات، والاكتفاء بدورات المياه الموجودة في جميع ساحات الحرم.

وأبانت أن القرار يهدف إلى رفع طاقة استيعاب الساحات الخارجية في المسجد الحرام للمصلين.

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