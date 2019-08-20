أحبط مراقبون جمركيون في منفذ الحديثة الحدودي بين المملكة والأردن محاولة تهريب 2.57 مليون حبة مخدرة في حـادثتين منفصلتين. وأوضح مدير الجمرك عبد الرزاق الزهراني أنّ الحبوب المخدرة المضبوطة من نوع “كبتاجون”، ضُبط مليونان و553 ألف حبة منها في مركبة خصوصي، و26 ألف حبة في شاحنة.
وأفاد بأن سائق المركبة الخصوصي قدِم للجمرك مع زوجته وطفليه، وأثناء التفتيش الأوليّ اشتبه به المراقب الجمركي، وقرر تفتيش المركبة بالكامل، فعَثر على الحبوب المخدرة في تجاويف أبواب المركبة وداخل الطبلون، وفي مخابئ معدّة للتهريب في كراسي المركبة وسقفها وإطارها الاحتياطي. أما الشاحنة، فكانت المخدرات المضبوطة داخلها مخبأة في طفاية الحريق، لافتاً إلى أن محاولات المهربين واستغلالهم لعائلاتهم للتمويه لا تنطلي على المراقبين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ضبط مهرّب استغلّ زوجته وطفليه وحاول إدخال 2.5 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.