نصحت السفارة الأمريكية في الرياض، المتقدمين للحصول على التأشيرة الأمريكية، بعدم القيام بأية حجوازات إلا بعد التأكد من حصولهم على التأشيرة.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم: تستغرق إجراءات التأشيرة في بعض الأحيان عدة أسابيع إلى عدة شهور، لا تقُمْ بأي خطط أو حجوازات غير قابلة للاسترداد حتى حصولك على التأشيرة الخاصة بك على جوازك.
ودعت السفارة مَن لديه أي استفسار لطرحه اليوم من الساعة الثانية ظهرًا ولمدة ساعة؛ حيث قالت: يمكنكم اليوم طرح أسئلتكم المتعلقة بالتأشيرات تمام الساعة 2- 3 عصرًا، وسيقوم المسؤول القنصلي بالإجابة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه هام من سفارة أمريكا بالرياض: لا تقم بهذه الأمور حتى تحصل على التأشيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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