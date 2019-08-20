محامي السيدة المعتدى عليها بالحجر يكشف تفاصيل جديدة.. ويوجه رسالة للنشطاء

نفى فراس الطرابلسي، المحامي والمستشار القانوني ووكيل المعتدى عليها في واقعة “قذف الحجر” أن يكون هناك أي صلة قرابة بين السيدة والجاني.

ووفقاً لسبق قال الطرابلسي أن السيدة تم الاعتداء عليها خلال زيارتها لأسرتها في مكة بالشكل الذي ظهر في الفيديو حين حاولت الاستغاثة بأحد أقاربها فبادر المعتدي بإلقاء الحجر عليها، ومن ثم قامت برفع بلاغ فوري على موقع “كلنا أمن” والسير في باقي الاجراءات.

واختتم المحامي حديثه موجهاً رسالة إلى النشطاء ومتناولو القضية قائلاً طالباً منهم بأن يراعوا المشاعر ، ومشيراً إلى أن القضية منظورة الآن أمام جهة الاختصاص ولا تزال قيد التحقيق.

وكان مقطع فيديو قد تداوله النشطاء يظهر فيه قيام شخص بالإعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة وقد أعلنت شرطة مكة عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه.