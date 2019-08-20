مؤتمر عالمي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة.. الشهر المقبل

ينظم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة خلال المدة من 9 - 11 سبتمبر 2019م، مؤتمرًا عالميًّا بعنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات»، بمقر مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وثمن الأمين العام المكلف للمجمع، الدكتور حسن بن عواد السريحي، رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر التي تأتي تشريفًا وتعزيزًا لمكانة هذا المؤتمر الدولي، الذي يحظى أيضًا بإشراف من قبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وأوضح السريحي أن المؤتمر يمثل تظاهرة ثقافية كبرى يدشن بها مجمع المكتبات الوقفية أنشطته ويجمع كبار المثقفين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من الداخل والخارج ليناقشوا الابتكار والإبداع واتجاهات التجديد والتطوير في المكتبات والقضايا المرتبطة بالمخطوط والتراث والنوادر، وكيف تتفاعل مع احتياجات المجتمعات في زمن التطورات التقنية المتسارعة.

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وأشار السريحي إلى أن المؤتمر يستعرض من خلال 50 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع، ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات، ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة. مضيفًا أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار، كما سيقام معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.

ولفت السريحي النظر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في عصر التقنيات الحديثة وتطور المجتمع وأفراده بشرائحه المختلفة، مما يضع المكتبات أمام مسؤوليات مهمة في أن تتفاعل مع معطيات العصر بشكل صحيح وتطور من قدراتها وخدماتها وتعيد هيكلة نفسها لتواكب العصر وتقدم المكتبات كمؤثر وعامل ثقافي إبداعي مهم في هذا الزمن التفاعلي سريع التغير وتصل لكل الناس في كل مكان.

ودعا السريحي الراغبين والمهتمين إلى التسجيل في المؤتمر عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الإلكترونية: https://cutt.us/HCfHi.