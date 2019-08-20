برنامج «الأراضي البيضاء» يصرف 25 مليون ريال لمشروع إسكان غرب المطار بالرياض

كشف برنامج «الأراضي البيضاء»، التابع لوزارة الإسكان، عن قيامه بصرف مبلغ الدفعة الثانية الذي يُقدر بـ 25 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

وأوضح البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، وبلغت الدفعة الأولى 25 مليون ريال؛ ليصل إجمالي ما صرف من إيرادات البرنامج في المشروع إلى خمسين مليون ريال.

وأشار البرنامج، في بيان صحفي، إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف ـ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».

وأكد البرنامج وجود خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.