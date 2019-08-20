«برنامج إعمار اليمن» ينشئ بنية تحتية كاملة للكهرباء في حجة

أنهى «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية في محافظة حجة شمال غرب اليمن، في إطار دعمه لقطاع الكهرباء والطاقة.

وتستفيد مئات الأسر اليمنية بالمحافظة من المشروع الذي تم إنجازه بنسبة 100%، ويهدف لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في المحافظة، ورفع أعداد المستفيدين منها؛ ما يُسهم في تحسين الحياة اليومية لأهالي المحافظة.

وأنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية في المحافظة في فترة زمنية وجيزة؛ حيث سبق أن أعلن البرنامج في أبريل 2019م عن تدشين عدة مشاريع لدعم قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والكهرباء والصحة، إذ تعد محافظة حجة من أكثر المحافظات اليمنية ذات الحاجة إلى المشروعات الخدمية في مختلف قطاعات التنمية.

ويستفيد أهالي مديريتي «حيران، وميدي» في محافظة حجة من المشروع، بالإضافة إلى النازحين، حيث أثر المشروع بشكل مباشر وإيجابي على حياة المواطنين اليمنيين، ووفر الخدمات الكهربائية للمراكز الطبية، والمرافق، وقاطني المساكن، والمحال التجارية.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة، المهندس أحمد مدخلي، إن مشروع إنشاء البنية التحتية الكهربائية لمحافظة حجة أحد مشروعات البرنامج في المحافظة، الذي عمل على تنفيذ عدة مشروعات؛ لدعم عدة قطاعات بالمحافظة، منها: «الزراعة، والمياه، والثروة السمكية، والكهرباء والصحة».

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وأكد مدخلي استمرار العمل في عدة مشروعات جديدة في قطاعات هامة وحيوية في المحافظة، لاسيما وأن محافظة حجة لاتزال بحاجة لمشروعات تنموية أخرى، مُعبرًا عن سعادته بانطلاق المشروع وبدء الاستفادة منه فعليًا في المحافظة.

وأشار مدخلي، إلى أن إنجاز المشروع خلال فترة وجيزة نجاح كبير وفعلي على أرض الواقع؛ نظرًا لحاجة السكان الملحة لهذه المشروعات الخدمية.

وتابع مدخلي: «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سبق له تدشين حزمة من المشروعات الهامة في أبريل من هذا العام، وشملت تنفيذ 11 مشروعًا جديدًا في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وتم تدشينها بحضور محافظ حجة عبدالكريم السنيني، ومدير إدارة المشروعات في البرنامج المهندس حسن العطاس، وعدد من المسؤولين اليمنيين».

يُذكر أن المشروعات التي تم تدشينها في محافظة حجة شملت: إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وحفر الآبار، وتوزيع صهاريج مياه، وإنشاء وترميم وتأهيل المدارس، وتأهيل وتجهيز المركز الصحي بجزيرة الفشت، وتوزيع المولدات الكهربائية، وبناء ورش لصيانة القوارب، وترميم المباني الحكومية، وتوفير المعدات الزراعية، وتنفيذ وتركيب البيوت المحمية بكافة مشمولاتها من بذور وأسمدة، وغيرها.

ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان محافظة حجة، والمحافظات اليمنية كافة؛ من خلال توفير الخدمات الأساسية والحيوية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين، سواء الأهالي في المحافظات، أو النازحين إليها، وتوفير فرص العمل لليد العاملة اليمنية الذي سيسهم بشكل إيجابي ومباشر في الاقتصاد اليمني.