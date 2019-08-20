الملك يمنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لــ 22 مقيمًا تبرعوا بدمائهم 10 مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 22 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم: همام محمد عبدالرزاق، أمين محمد نبيه والي، محمد زاهد عرب جهاد، عبدالرحمن عبدالمولي، حسن صالح سلام، ساجد فائز محمد، وجميعهم سوريو الجنسية.

وشملت أسماء المتبرعين، (يمنيي الجنسية) كلا من: محمد أحمد الصيعري، وعمر صالح با مهدي، ياسر معروف العبادي، بسام نصر إسماعيل، حسن علي با عقيل، أما المتبرعون مصريو الجنسية فهم: محمد إبراهيم محمد، أيمن عبدالحميد فضل، ومحمد علي محفوظ.

والمتبرعون فلسطينيو الجنسية هم، أحمد محمد زهد، ومحمد علي زعرب، بالإضافة إلى علاء نافع السبع أردني الجنسية، وفيصل بشير واني، ومحمد حفيظ بتهان، وكلاهما هنديو الجنسية، وحسن ظهير ناصر ميانماري الجنسية، وعمر محمد صالح أفغاني الجنسية، وعداي تركي مشعل – مقيم.