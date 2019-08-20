مصدر مسؤول: بدء العمل بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ، بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة، كل العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم.
وأوضح المصدر، أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع، أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات، ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على منصة «تويتر»، من خلال الرابطيْن التالييْن: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات، و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992)، أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).
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