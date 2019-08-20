وأوضح المركز في بيان إحصائي أن عدد الحجاج المغادرين جواً بلغ 329.032 حاجا، فيما فيما غادر عن طريق المنافذ البرية 55.961 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج المغادرين عن طريق المنافذ البحرية 5030 حاجاً.
وكشف المركز عن عدد الحجاج المتواجدين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حيث بقي 1297.403 حجاج في مكة المكرمة، في حين غادر 168.245 حاجاً إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر قرابة 400 ألف حاج يغادرون المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.