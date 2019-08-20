قرابة 400 ألف حاج يغادرون المملكة

بلغ إجمالي أعداد الحجاج المغادرين بعد أداء مناسك الحج حتى أمس، 390 ألف حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرها مركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس التابع لوزارة الحج والعمرة.

وأوضح المركز في بيان إحصائي أن عدد الحجاج المغادرين جواً بلغ 329.032 حاجا، فيما فيما غادر عن طريق المنافذ البرية 55.961 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج المغادرين عن طريق المنافذ البحرية 5030 حاجاً.

وكشف المركز عن عدد الحجاج المتواجدين بمكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حيث بقي 1297.403 حجاج في مكة المكرمة، في حين غادر 168.245 حاجاً إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.