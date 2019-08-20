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غبار وأمطار رعدية غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا غدًا على منطقتي المدينة المنورة وحائل، وأجزاء من منطقتي القصيم والدوادمي، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مؤكدةً استمرار فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد حتى مرتفعات الطائف.
كما توقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الشرقية، والمنطقة الوسطي والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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