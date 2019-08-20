تمديد مزاد إغلاق الأسهم السعودية الثلاثاء المقبل لهذا السبب

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت شركة السوق المالية (تداول): إنه تزامنًا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلًا من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضًا لـ 20 دقيقة (بدلًا من 10 دقائق)، يوم الثلاثاء المقبل 27 أغسطس وليوم واحد فقط.

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وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً، وذلك فقط ليوم الثلاثاء.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 1440/12/27هـ الموافق 2019/8/28م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق، علمًا بأن المرحلة الثانية ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث، في تصريحات إلى قناة “العربية”، أن الثلاثاء المقبل سيشهد المرحلة الثانية الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة، التي تقدر بحدود 22 مليار ريال، سوف تدخل بنهاية إغلاق يوم الثلاثاء المقبل، وهذا له أثر إيجابي على السوق في دفع مؤشر الأسهم السعودية للارتفاع.