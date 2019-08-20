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2019-08-20 الإطاحة بمواطن ومقيم سرقا 30 محلاً وسيارة بجدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ومقيم ارتكبا أكثر من 30 عملية سرقة لمحال تجارية و5 مركبات في جدة. وأفادت الشرطة أنه تم إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.









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