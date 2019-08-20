الان تتابع “العمل”: إنهاء 8974 دعوى خلاف عمالي بالصلح خلال النصف الأول من 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 نجحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في إنهاء آلاف الدعاوى الخلاف العمالي بالتسوية الودية بين الأطراف المتنازعة. ونشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنفوجرافيك يوضح إنهاء 8974 دعوى خلاف عمالي بالصلح خلال النصف الأول من عام 2019.

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