شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تكشف الستار عن حملتها.. سافر إلى ناسا خلال العودة للمدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

لولو، أكبر سلسلة هايبرماركت في المنطقة، تعزز حضورها خلال العودة للمدارس بإطلاقها حملة «تسوق في لولو سافر إلى ناسا» هذه المسابقة الرائعة للبحث عن 12 طفل ليعيشوا التجربة ويزوروا مقر ناسا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المراعي، لولو ستقوم خلال هذه الأسبوعين الخاصة بالمسابقة بالسماح للطلاب من تتراوح أعمارهم بين 9 حتى 18 عاماً للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.

وبالتزامن مع هذه الحملة سيتم توفير العديد من العروض الخاصة بالعودة للمدارس من 21 أغسطس حتى 5 سبتمبر 2019.

مدير لولو السعودية شهيم محمد علق قائلاً:«نحن نفخر دائماً بإطلاق حملات مبتكرة تعود فائدتها على عملائنا. هذه أول مرة لولو تقود فيها مبادرة رائعة للأطفال ممن يملكون مواهب عالية لتنميتها و تعلم المزيد. أيضاً قمنا بتوفير تشكيلة ضخمة من مستلزمات العودة للمدارس و الزي المدرسي في جميع فروعنا.»

الفائزين بمسابقة سافر إلى ناسا سيستمتعون و يستكشفون خلال رحلة لمدة أسبوع حول الطيران إلى الفضاء و 5 أيام من المرح في المعسكر الفضائي لمقر ناسا.

لية إختيار الفائزين ستكون على جزئين الأول التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني وجولة التصفيات الأولى. وسيتم تجهيز المنصة النهائية ستكون بتجهيز أسئلة مباشرة لإختيار 12 فائز.

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وتعليقاً على الشراكة، علق الرئيس التجاري لمجموعة المراعي في الخليج العربي السيد جو أوبرين قائلاً:«قمنا بالعديد من الشراكات الناجحة مع لولو في الماضي، لكن هذه أفضل حملة على الإطلاق منذ زمن طويل. نحن فخورين بوصولنا لأهدافنا بتأمين المنتجات لعملائنا كل يوم، و لكن الأكثر أهمية خلال الفرص التعليمية والتطوير الذاتي للشباب من خلال هذه المبادرة العظيمة.»

مع 175 متجر يعمل حول العالم، لولو قامت بتعزيز حضورها بتأمين وتوريد المنتجات العالمية بأفضل سعر. بالإضتفة الى توفير أعلى جودة و نظام الدعم اللوجستي المنظم، لولو ستبقى الوجهة المفضلة للتسوق في المملكة العربية السعودية عند البحث عن المنتجات العالمية.

لولو هايبرماركت,حيث يأتي العالمي للتسوق في قائمة أعلى متاجر التسوق في الشرق الأوسط وأحد الأعمال الناجحة حول العالم.

يخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يومياً، وأسرع سلسلة متاجر تجزئة نمواً في 10 بلدان حول العالم من ضمنها الخليج العربي، مصر، اندونيسيا، وماليزيا.

م إفتتاحه في بداية التسعينات، و قام بالتوسع بنجاخ في مختلف انحاء العالم وحاليا يشغل أكثر من 175 متجراً مع قوة بشرية عددها 50.000 موظف.

لولو هايبر ماركت، حيث يأتي العالم للتسوق: