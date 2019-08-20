تعريف ضيوف الرحمن بحضارة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة «إياب» لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى بلدانهم للمرة الأولى في تاريخها، والتي تتضمن خدمات مميزة لضيوف الرحمن، حيث جرى تخصيص معرض مصاحب للمبادرة يتجه إليه الحجاج بعد أن إنهاء إجراءات سفرهم ونقل أمتعتهم من مقر سكنهم، ويكون استقبالهم في المعرض وتعريفهم بالتراث الثقافي للمملكة.

وتهدف هيئة الطيران المدني من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد بيئة منفردة ومميزة للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، مما يعطي انطباعا مميزا ويعكس الحضارة التي تعيشها السعودية، كما تشكل المبادرة نقلة نوعية وفريدة في سبيل تسهيل إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مقر إقامتهم.

ويتضمن المعرض الذي يستوعب 1000 حاج خلال الرحلة الواحدة عددا من الأجنحة المتنوعة التي يكون من خلالها تقديم معلومات تاريخية عن المملكة، وعند دخول الحجاج إلى المعرض يبدأ استقبالهم والترحيب بهم عبر الأهازيج الشعبية، قبل أن ينتقلوا إلى منطقة المعرض التي يتعرفون فيها على الخدمات العظيمة التي تقدمها السعودية في سبيل راحة ضيوف الرحمن وخدمتهم والتوسعات التي يشهدها الحرمان الشريفان، وذلك عن طريق صور ثابتة على الجدران تشرح هذه الإنجازات الكبيرة، وفي منطقة المسرح التي تتسع إلى 49 حاجا يكون هناك عرض عن المملكة وشرح صور وفيديوهات كذلك، فيما تتميز منطقة الاستراحة التي خصصت للحجاج بوجود جلسات تراثية متنوعة تحاكي جميع مناطق المملكة.

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ويشهد المعرض منطقة السوق الشعبي لعرض المستلزمات والهدايا التي تعكس التراث السعودي، وذلك عبر 12 محلا تقدم فيها المنتجات السعودية، كما ترسم بعض الفتيات السعوديات القط على الأخشاب، ويكون استقبال حجاج بيت الله الحرام في هذه المنطقة من قبل مجموعة من الأطفال بالزي التراثي التقليدي، ويتيح المعرض للأسر المنتجة والمحال السعودية المتخصصة تقديم أشهى مأكولاتها للحجاج في منطقة مخصصة للأكلات الشعبية، إضافة إلى أن المعرض يوفر منطقة للخدمات وتشمل عيادة، ومكان استرخاء، وركنا للتصوير، ومصلى.

تسعى الهيئة عبر هذه المبادرة النوعية إلى:

الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطارات المملكة

تحسين تجربة المسافر

تسهيل إنهاء إجراءات السفر

تقليل مدة الانتظار في المطارات

إندونيسيا

الهند

ماليزيا

30 ألف حاج مستفيد

16500 حاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

13500 حاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة