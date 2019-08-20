مفتي كوسوفو يزور مجمع كسوة الكعبة المشرفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار مفتي جمهورية كوسوفو نعيم ترنافا والوفد المرافق له أمس مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وكان في استقبالهم خلال الزيارة مدير وحدة العلاقات العامة بالمجمع رائد اللحياني الذي قدم شرحا عن مراحل صناعة الكسوة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة بمتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي نهاية الزيارة عبر ترنافا والوفد المرافق له عن إعجابهم وتقديرهم بما شاهدوه من اهتمام وعناية ورعاية وبما يوفر للمجمع من إمكانات وما يلزم من دقة في الصناعة والتطور الكبير في خدمة الحرمين الشريفين، بما يمكن الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.