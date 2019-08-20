القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة المغربية محمد السادس بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الملك محمد السادس بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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