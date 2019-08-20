مساكن بإيجار شهري 200 ريال لمستفيدي الضمان الأشد حاجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

يوفر الإسكان التنموي ضمن إحدى مبادرات وزارة الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي عن طريق التعاون مع الجمعيات الخيرية مساكن مناسبة لمستحقي الدعم السكني الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين لا تنطبق عليهم شروط برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، على أن يكون المستحق مسجلا لدى الوزارة أنه ليس لديه دخل إضافي غير الدعم المقدم من الضمان مقابل إيجار شهري 200 ريال، و800 ريال لمستفيدي الضمان الذين لديهم دخل إضافي، وفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة تسلم الوحدة السكنية للجمعية الخيرية، للتواصل بدورها مع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق شروط حددتها، إضافة إلى أن يكون المستفيد سجل في بوابة الإسكان، وبعد ذلك تسلمه الجمعية شقة أو دورا أو فيلا، على حسب عدد أفراد الأسرة، مبينة أن المستفيد ينتفع بالوحدة السكنية لمدة 5 سنوات وهي مدة العقد، والتي تجدد بشكل تلقائي لحين انتفاء استحقاق المستفيد للسكن، ويحق له تملك الوحدة السكنية إذا تحسن وضعه الاقتصادي بعد سداد قيمة الدعم السكني المنتفع به، وتعد الأقساط الشهرية المدفوعة جزءا من قيمة الشقة أو الدور أو الفيلا المنتفعة من قبل المستفيد، فيما ترفع الجمعيات الخيرية باحتياجات الأسر السكنية تبعا لدراسة وضعها وحاجتها للسكن.

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وأبرمت الوزارة من خلال الإسكان التنموي في الفترة الماضية اتفاقيات شراكة مع 260 جمعية أهلية منتشرة في جميع محافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها في اختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

إلى ذلك تواصلت الصحيفة مع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم الجمعة الماضية، وطلب إرسال الاستفسار على الإيميل، وبعدها أفاد بأنه أحيل إلى الإدارة المختصة، بيد أن الرد لم يأت حتى وقت إعداد التقرير.

الإسكان توفر عبر مشاريعها: