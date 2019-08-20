ورش حول حقوق وواجبات المعلم في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

تنفذ إدارة تعليم منطقة عسير خلال الأسبوع الحالي برنامجا مهاريا لتدريب المعلمين والمعلمات الجدد، وذلك بتنظيم من إدارات الإشراف التربوي، وشؤون المعلمين، والإرشاد الطلابي، والتدريب والابتعاث، «بنين وبنات».

وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أن البرنامج يتضمن عددا من ورش العمل والحلقات التدريبية التي تتعلق بحقوق وواجبات المعلم، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وتقويم المعلم الجديد وسنة التجربة، إضافة إلى الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، وأخلاقيات مهنة التدريس، فضلا عن تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد بمعلمين ومعلمات متميزين ومتميزات في عدد من المدارس بهدف إثراء خبرتهم.