5726 زيارة صيانة لمدارس مكة قبل الدراسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المشاريع والصيانة أعمال صيانة وتحديث للمنشآت التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ، حيث تضمن برنامج الصيانة 5726 زيارة للمدارس.

وشملت أعمال الصيانة ترميم 30 مبنى مدرسيا، وعزل أسطح 75 مبنى مدرسيا، وترميم 14 مبنى إداريا، وإنشاء 12 ملعب إنجيلة صناعية، وترميم 25 مجموعة دورات مياه بالمدارس، وتغيير أقمشة مظلات بمساحة 4890 م2 وإنشاء مظلات بمساحة 14.450 م2، وإنشاء سواتر 3.600 متر طولي، إلى جانب طلاء دهانات داخلية 24000 م2، وخارجية بمساحة 19000 م2، وتزويد 173 مدرسة بمكيفات.

وفي إطار عمل مركز البلاغات والطوارئ بإدارة المشاريع والصيانة، فقد تلقى 581 بلاغا مدرسيا، منها 167 بلاغا عن طريق هاتف المركز، و10 بلاغات من برنامج تواصل، و3557 بلاغا عن طريق برنامج الماجد، مسجلا 3557 بلاغا مقفلا بنسبة إنجاز 100%، و51 بلاغا وردت من إدارة الأمن والسلامة.

من جهة أخرى اعتمدت إدارة تعليم مكة 55 مدرسة للطفولة المبكرة، وأنهت كل استعداداتها لبدء العمل فيها، والارتقاء بجودة التعليم ودعمها بالكوادر البشرية، وتوفير المباني المدرسية ومتطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة.

وجرت تهيئة دورات المياه والممرات والساحات وبوابات الدخول، وتأمين التجهيزات بحسب النماذج، وحصر العجز ومتابعة التوريد للمدارس، وحصر الاحتياج بالنسبة للمعلمات وتحديدهن وتوجيههن ومتابعة التسديد، وكذلك إعداد الحقائب التدريبية وإعلان جدول التدريب والبدء في التدريب.

إلى ذلك دشن مدير تعليم مكة الدكتور أحمد الزايدي انطلاقة البرامج التدريبية لبوابة المستقبل، والتي تهدف إلى التحول نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات الحديثة وتدعم فرص التعلم الذاتي.

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برنامج الصيانة تضمن:

2.818 زيارة وقائية لمدارس جرت صيانتها

2908 زيارات نفذت فيها صيانة وقائية للمكيفات

مدارس هيئت للطفولة المبكرة

90 فصلا للبنين

8 فصول للبنات

84 فصلا لرياض الأطفال