تعليم مكة: توزيع الـ25 مليونا التشغيلية بحصص متفاوتة على المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان مكة المكرمة

أعلنت أمس الأول الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن إيداع نحو 25 مليون ريال في حسابات المدارس لمصلحة الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول، حيث يبلغ عدد مدارس مكة نحو 1632 مدرسة في جميع المراحل.

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وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم منطقة مكة المكرمة طلال الردادي لـ"مكة" أن الميزانية ‏التشغيلية التي تم إيداعها في حسابات المدارس تخص ثلاثة بنود، وهي: بند النظافة، وبند المستلزمات التعليمية، ‏وبند الرياضة للجميع.‏

وأضاف أنها تصرف بنسب متفاوتة على حسب عدد الغرف في المبنى وعدد الطلاب بما يلبي احتياجات كل مدرسة، ولا صحة لتخصيص مبلغ 15,000 ريال لكل مدرسة، وذلك بناء على أن التوزيع يكون مختلفا من مدرسة إلى أخرى.

‏وأشار الردادي إلى أن ما يخص الصيانة والأعطال تقوم به شركات مخصصة بأعمال الصيانة في المدارس على مدار العام، كما دعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس إلى استثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها، لتكون جاهزة بداية العام الدراسي.