مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة ينظم مؤتمرًا عالميًا الشهر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ينظم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة خلال المدة من 10 - 12 محرم 1441 هـ الموافق 9 - 11 سبتمبر 2019م مؤتمرًا عالميًا بعنوان "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات", وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.

وثمن الأمين العام المكلف للمجمع الدكتور حسن بن عواد السريحي, رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر التي تأتي تشريفًا وتعزيزًا لمكانة هذا المؤتمر الدولي، الذي يحظى أيضًا بإشراف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

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وأوضح أن المؤتمر يمثل تظاهرة ثقافية كبرى يدشن بها مجمع المكتبات الوقفية أنشطته ويجمع كبار المثقفين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من الداخل والخارج ليناقشوا الابتكار والابداع واتجاهات التجديد والتطوير في المكتبات والقضايا المرتبطة بالمخطوط والتراث والنوادر وكيف تتفاعل مع احتياجات المجتمعات في زمن التطورات التقنية المتسارعة.

وأشار الدكتور السريحي إلى أن المؤتمر يستعرض من خلال 50 ورقة عمل في 6 محاور رئيسية تشتمل على محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع، ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات، ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة, مضيفًا أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار، كما سيقام معرضًا مصاحبًا يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.

ولفت النظر إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في عصر التقنيات الحديثة وتطور المجتمع وأفراده بشرائحه المختلفة، مما يضع المكتبات أمام مسؤوليات مهمة في أن تتفاعل مع معطيات العصر بشكل صحيح وتطور من قدراتها وخدماتها وتعيد هيكلة نفسها لتواكب العصر وتقدم المكتبات كمؤثر وعامل ثقافي إبداعي مهم في هذا الزمن التفاعلي سريع التغير وتصل لكل الناس في كل مكان.

ودعا الأمين العام المكلف لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة, الراغبين والمهتمين إلى التسجيل في المؤتمر عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الالكترونية: https://cutt.us/HCfHi.