العمل تعتذر عن رسالة التسوية لمستفيديها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي أبها
اعتذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن رسالة نصية تلقاها عدد من المستفيدين من خدماتها تطلب منهم مراجعة فرع الوزارة بالرياض قسم التسويات في قضية مذيلة برقم وتاريخ.
وقالت الوزارة في رسالة اعتذار لها لمستفيديها: عزيزي العميل: تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي، نتج عنها إرسال رسالة خاطئة من خدمة التسوية الودية. لذا نعتذر عن ذلك ويرجى تجاهل الرسالة السابقة.
وفوجئ عدد كبير من مستفيدي الوزارة برسالة من الوزارة قبيل منتصف الليل مساء أمس، تطلب منهم مراجعة قسم التسوية بالمكتب رقم 4 بالرياض الأمر الذي أثار قلق مستفيدي الوزارة ودعا كثيرين لزيارة الفروع للتأكد والتواصل عبر الرقم الموحد للوزارة.
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