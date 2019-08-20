هيئة الغذاء تدعو للإبلاغ عن عدم توفر الأدوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى توفير أي نوع من الأدوية المسجلة، وذلك عبر نظام «تيقظ» الذي أنشأته أخيرا لتمكن شركائها كافة من الأفراد أو المؤسسات من تقديم بلاغات حول مدى توفر الأدوية، أو قرب نفادها من المخزون، أو عدم التزام الوكلاء بالتوريد في الوقت المحدد، أو اعتذار الوكلاء عن توفير الأدوية المسجلة.

وأوضحت أن معرفتها بهذه المعلومات تساعدها مع شركائها من الجهات الصحية على منع حدوث عدم توفر الأدوية، أو توقع نقص مخزونها في فترات معينة ثم العمل على توفيره من خلال طلب كميات جديدة قبل نفاد مخزون الأدوية في الجهات الصحية ولدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات، لارتباط عمليات تصنيع وشحن الأدوية وتجهيزها بعدد من الإجراءات الإدارية والمخبرية التي قد تطيل فترة توريدها.