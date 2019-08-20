إعلان نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون على رتبتي (جندي أول، جندي) رجال.

وأوضحت أن نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ستكون عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.