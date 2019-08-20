موهبة تفتح التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020) حتى 29 سبتمبر المقبل.

ويتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2020) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفئة العمرية من 12 - 20 عاما، في المدارس الحكومية والأهلية، ويشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 22 مجالا.

يذكر أن أولمبياد إبداع مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيم المشاريع العلمية نخبة من الأكاديميين والمختصين.