تأمين 1583 حافلة لنقل طلاب وطالبات الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كل استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيزها لأسطول نقل مدرسي متطور يبلغ 1583 حافلة مدرسية.

ودعا المتحدث الإعلامي لتعليم الشرقية سعيد الباحص جميع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي، وذلك بالدخول على حساباتهم في نظام نور وتقديم طلب الخدمة، أو من خلال زيارة إدارة المدرسة في حال واجهتهم مشكلة، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل في خدمة النقل المدرسي.

وأضاف بأن إدارة خدمات الطلاب خصصت غرفة عمليات لتلقي البلاغات التي ترد سواء من المدارس ومن أولياء الأمور حول مستوى الخدمة، أو أي ملاحظات تقع على الأداء بشكل عام، مضيفا أن هناك مشرفين متخصصين للنقل المدرسي ويقومون بدراسة هذه البلاغات والتعامل معها بشكل جاد وعلى وجه السرعة.

وأشار الباحص إلى أن الإدارة حرصت على توفير أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلات، والتي تشمل طفايات حريق وأبواب طوارئ وحزام أمان لكل مقعد، إضافة إلى مؤشر ضوئي باللونين وقت انطلاق الحافلة وحقيبة إسعافات أولية.

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الحافلات المدرسية:

• تخدم 981 مدرسة

• يستفيد منها 106437طالبا وطالبة

• النقل يخدم 175 مدرسة لذوي الإعاقة

• توفير 350 حافلة مخصصة لنقل 3182 طالبا وطالبة.