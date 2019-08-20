السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام
أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كل استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيزها لأسطول نقل مدرسي متطور يبلغ 1583 حافلة مدرسية.
ودعا المتحدث الإعلامي لتعليم الشرقية سعيد الباحص جميع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي، وذلك بالدخول على حساباتهم في نظام نور وتقديم طلب الخدمة، أو من خلال زيارة إدارة المدرسة في حال واجهتهم مشكلة، وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل في خدمة النقل المدرسي.
وأضاف بأن إدارة خدمات الطلاب خصصت غرفة عمليات لتلقي البلاغات التي ترد سواء من المدارس ومن أولياء الأمور حول مستوى الخدمة، أو أي ملاحظات تقع على الأداء بشكل عام، مضيفا أن هناك مشرفين متخصصين للنقل المدرسي ويقومون بدراسة هذه البلاغات والتعامل معها بشكل جاد وعلى وجه السرعة.
وأشار الباحص إلى أن الإدارة حرصت على توفير أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلات، والتي تشمل طفايات حريق وأبواب طوارئ وحزام أمان لكل مقعد، إضافة إلى مؤشر ضوئي باللونين وقت انطلاق الحافلة وحقيبة إسعافات أولية.
الحافلات المدرسية:
• تخدم 981 مدرسة
• يستفيد منها 106437طالبا وطالبة
• النقل يخدم 175 مدرسة لذوي الإعاقة
• توفير 350 حافلة مخصصة لنقل 3182 طالبا وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأمين 1583 حافلة لنقل طلاب وطالبات الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.