برامج لتهيئة معلمي ومعلمات الباحة الجدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة أعدت إدارة تعليم منطقة الباحة، ضمن خطتها لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد، 15 برنامجا تدريبيا بمركز التدريب التربوي بوادي العلي للبنين، وفي مركز التدريب بوسط الباحة للبنات. وتهدف البرامج المقدمة إلى تعريف المعلمين والمعلمات الجدد بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، على ضوء اللوائح المنظمة للعمل التربوي والإداري للمعلمين والمعلمات، إلى جانب إطلاعهم على جملة من المعارف والخبرات والمهارات التي تدعم نجاح المعلم في أداء رسالته التربوية، ويتضمن البرنامج محاور عدة، أبرزها لقاء مع المدير العام للتعليم، وحقوق وواجبات المعلم، وأخلاقيات مهنة التدريس، وفرص التطوير المهني والوظيفي، ونماذج ملهمة من الميدان.



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