السعودية | الداخلية السعودية: بدء العمل بتعديلات نظام وثائق السفر

شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية: بدء العمل بتعديلات نظام وثائق السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه تنفيذا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر الملكي.

وأوضح المصدر، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصصيْن لذلك على منصة "تويتر"، من خلال الرابطين التاليين: (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992) أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).

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ونشرت المديرية العامة للجوازات، صباح الاثنين، عبر بوابتها الإلكترونية، التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، وتنص على التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن أعمارهم 21 عاما فما فوق، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من السعوديين.

وأكدت التعديلات أنه يشترط موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن (21)، ويستثنى من ذلك المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.، كما يحق للحاضن أو الحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.

يذكر أن مجلس الوزراء عدل على نظام وثائق السفر وأتاح للمرأة العديد من الحقوق، إذ منحتها حق استخراج جواز سفر مباشرة من دون موافقة ولي أمرها، وساوت بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطت المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة.