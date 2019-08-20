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محمد بن مسعود - الدمام - تخلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم عن الجنسية الفرنسية؛ تمهيداً لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد نشر "الشاهد" تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتب فيها: "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهداً بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".
ولم يكتفِ "الشاهد" بذلك، بل دعا كل من يسعى لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية إلى عدم انتظار الفوز في الانتخابات والتخلي فوراً عن أي جنسية أخرى يحملها.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 07:54 PM
تخلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم عن الجنسية الفرنسية؛ تمهيداً لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد نشر "الشاهد" تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتب فيها: "الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهداً بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات".
ولم يكتفِ "الشاهد" بذلك، بل دعا كل من يسعى لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية إلى عدم انتظار الفوز في الانتخابات والتخلي فوراً عن أي جنسية أخرى يحملها.
، لهذا السبب.. تخلى رئيس الحكومة التونسية عن جنسيته الفرنسية ،
المصدر : الخليج 365
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